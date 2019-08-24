كارمن سليمان تشارك جمهورها بصور من إجازاتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت المطربة كارمن سليمان صور جديدة لها، خلال قضائها الإجازة الصيفية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت "كارمن" خلال الصور، وهي تسبح في حمام السباحة، كما ظهرت بإطلالة كاجوال مميزة، وتستمتع بوقتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

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وعلقت كارمن على الصور قائلة: "كل ما الدنيا دي تديك ضهرها أو تشوف منها الوش الوحش افتكر دايما إن مع الوقت كل حاجة بتعدي، افتكر دايما الحاجات الحلوة عشان تقدر تكمل وعشان تقدر تعافر لبكرة".

وأضافت: "خلي دايما عندك أمل إن بكرة أحسن، خلّي عندك ثقة إن ربنا لسه شايلك بين إيديه حكاية جديدة ممكن تغير حياتك كلها".

جدير بالذكر أن كارمن سليمان غنت في رمضان الماضي تتر مسلسل "حكايتي" بطولة الفنانة ياسمين صبري، من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.