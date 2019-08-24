إيساف مهاجمًا ريهام سعيد: "العيوب جوانا مش برانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انتقد الفنان إيساف تصريحات الإعلامية ريهام سعيد، بشأن مرضى "السمنة"، ضمن برنامجها المعروض على قناة الحياة .

وكتب إيساف، عبر حسابه على "انستجرام": "عندًا في ريهام سعيد وردًا علي كلماتها العنصرية الجارحة المفتقدة لأي نوع من أنواع الإنسانية والذوق، يا ريهام احنا كلنا جينا الدنيا في حاجات خارجة عن إرادتنا اخترناها او ماخترنهاش كمخلوق خلقه الخالق العظيم".

وتابع: "بس بقي اللي بكامل إرادتنا اخترناه هو لسانا وهي أخلاقنا وتصرفاتنا فهما دول اللي نقدر نحاسب بعض عليهم، ده لو أصلاً ده كان دورنا إننا أصلا نحاسب بعض أو نتنمر على بعض؛ لكن دعي الخلق للخالق أحسن وتبقي ريحتي واستريحتي، وعامة أنا أي حد من صحابي مكلبظ شوية أنا بموت فيه وإحنا كلنا بنحبه ومنقدرش أصلاً نعيش من غيره وشرف لينا كمان معرفته، وكلبظته دي مش حاجة تذكر أصلاً لأنها لا تمط لأي عيب من العيوب بصلة".

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وأضاف: "العيوب جوانا مش برانا.. وإحنا كلنا عيوب".

كانت ريهام سعيد انتقدت خلال برنامجها أصحاب السمنة المفرطة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".