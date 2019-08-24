خالد منيب عن تامر حسني: ساعدني وأنا لسه ببتدي مشواري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه المطرب خالد منيب، الشكر للمطرب تامر حسني، على مساندته له ووقوفه بجانبه .

وكتب منيب، عبر حسابه على"انستجرام": "الفنان الكبير الخلوق الجدع جدًا جدًا تامر حسني، من اللي شوفته في الفترة القصيرة اللي فاتت من ساعة ما بدأت مشواري في الغناء، عرفت إن صعب جدًا إن فنان كبير ونجم عالمي زي تامر حسني يقف جنب فنان شاب ويسانده ويستخدم نجاحه وجماهيريته في إنه يساعد حد لسه بيبتدي مشواره، ويحسسه إنه أخوه الكبير".

وأضاف: "حبيبي يا تامر الله يبارك فيك، ومش عارف أقولك إيه غير إن فعلًا شكرًا جدًا جدًا جدًا".

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وكان المطرب خالد منيب، طرح مؤخرًا أحدث أغانيه "ناويلي على إيه" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان خالد منيب، وتوزيع موسيقي طارق توكل.

يُذكر أن خالد منيب هو ابن شقيق الفنان عامر منيب، الذي رحل عن دنيانا منذ 7 سنوات بعد صراع مع المرض.