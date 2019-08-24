تراند اليوم : مطرب مصري يعلق على اعتزال "ريهام سعيد" بتصريح مفاجئ...

علق المطرب المصري محمد محسن على قرار الإعلامية ريهام سعيد اعتزالها العمل الإعلامي، بعد تصريحاتها التي هاجمت فيها البدينات.

وكتب محسن عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلاً: "إيقاف برنامج ريهام سعيد، واعتزالها العمل العام والظهور الإعلامي بلا رجعة، أنا شفت الكلام دا كام مرة قبل كدا؟".

وتابع معلقًا على قرار ريهام الذي جاء في أعقاب صدور قرار بإيقاف برنامجها على قناة "الحياة": وبالمناسبة دي اللي هيقوللي اتوقفت ورجعت كام مرة ليه عندي تذكرتين هدية للحفلة اللي يختارها".

وأعلنت "ريهام" اعتزال العمل الفني والإعلامي، مؤكدة أنها ستتفرغ لحياتها الأسرية، وتربية أبنائها.

وقالت ريهام في فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جاء الوقت اللي أرتاح فيه وأقعد مع أولادي وأخلي بالي منهم وأقعد مع جوزي ونقرب من ربنا.. 16 سنة بخدم الناس بس ونايمة بفكر مين عايز فلوس.. مين عايز كيس دم، ومعملتش فلوس وكانت نيتي خالصة لله سبحانه وتعالى، عمري ما تربحت مرة ولا أخدت فلوس مرة.. عشت بضمير حي وراس مرفوعة".

وأضافت: "الناس اللي بتقول أنا غلطت كام مرة.. أنا عمري ما غلطت ولا مرة.. لكن عشان ببقى ناجحة قوي ومسمعة قوي بتحارب، زي الواحدة اللي راحت أجرت لي واحدة وخدوا فلوس قد كده وتطوير واترميت في السجن 45 يوم ظلم.. لو أرجل راجل في الدنيا ميستحملش اللي استحملته نصف ساعة.. أنا اتبهدلت واتظلمت.. أنا عايزة أعيش حياتي كويس.. أنتم خدمتوني النهاردة، كل واحد علق تعليق مش كويس، واللي ألّف تأليفة أنا ما قلتهاش، لأنكم فوقتوني وعرفتوني إني لازم أعيش لنفسي وأولادي.. كفاية كده".

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وأضافت: "كفاية بهدلة بقا.. الواحد لازم يعيش بكرامة، وإحساس الظلم ده وحش قوي، كفاية بقا تعبت، خلاص بقا".

وقالت:" أنا ما قلتش حاجة عن التخان، كل ده تأليف وظلم بس انتم خدمتوني وأنا مش راجعة تاني، أنا اتوقفت 30 مرة، وأول مرة أقول كده.. أنا مش راجعة تاني، لأن عندي حاجات اهم أعملها.. ربنا وبعدين ولادي.. بشكركم جدا كل واحد ساهم في وقفي، بشكر جمهوري اللى هيفضل يدعيلي طول عمره، هتوحشوني وانتم عارفين أنا عملت ايه وده يكفي".

واختتمت: "كل الناس اللى بتدخل على المواقع من غير ما تشوف يقولها بلاش تقطع فيّ.. ولا أقولك قطّع أنا محتاجة حسنات أكتر وأكتر ".

كان مجلس نقابة الإعلاميين قرر منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج "صبايا"، الذي تقدمه عبر قناة "الحياة"، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

كما أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بوقف برنامج "صبايا" ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة جرى تقديمها مؤخرًا.