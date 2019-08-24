مُذيعة تسخرُ من الأمير جورج.. ونجوم بريطانيا يتصدّون لها-صورة

يتحضّر الأمير جورج لبدء عامه الدّراسيّ الثاني في بداية الخريف المُقبل، وكشفت إدارة مدرسته مؤخرًا عن المنهاج الدّراسيّ الذي سيتلقّاه الأمير إلى جانب زُملائه في الصّف. فقد قالت مُديرة المدرسة هيلين هاسلم عن المنهاج الجديد بأنه سيكون استكمالًا للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وستبدأ القوى الفردية والمواهب لدى الطّلاب بالظّهور وسيتمكّن الآباء من رؤيتها على أبنائهم بلا شك. وإلى جانب مواد الحساب والتاريخ والعلوم، سيتلقّى الأمير صفوفًا في الشِّعر واللغة الفرنسية ورقص الباليه.

ولم يمرّ الصّف الأخير مرور الكِرام لدى مُذيعة برنامج Good Morning America لارا سبنسر، حيث سَخِرت من تعلّم الأمير جورج دروسًا في رقص الباليه قائلةً: “سيضع ملك إنجلترا المُستقبلي لعبة المعجون جانبًا ليتلقى دروسًا دينية، والبرمجة الحاسوبية، والشّعر والباليه إلى جانب أشياء أخرى”. ووسط ضحكات الجمهور، تابعت لارا بينما كانت تخفي قهقهاتها قائلةً: “يقول الأمير ويليام إنّ الأمير جورج حتمًا يحب رقص الباليه. لديّ أنباءٌ لك يا أمير ويليام، وسنرى كم من الوقت سيستمر ذلك”. ولم يتلقَّ الجمهور البريطاني ما قالته المُذيعة الأمريكية برحابة صدر، بل تدخّل بعض المشاهير البريطان ينتقدون لارا على فِعلتها، فهاجمتها “أرلين فيليبس” نجمة برنامج Strictly Come Dancing عبر بوست مُطوّل نشرته على حسابها في إنستغرام، وصفت فيه موقفها بالمُخزي والمُتخلّف والمُؤذي. وانضمّ إلى أرلين مُدرّب الرّقص “براين فريدمان”، وانتقد فعلة سبنسر بشدّة، وطالبها بتقديم اعتذارٍ عام للأمير جورج والعائلة المالكة ولجميع الرّاقصين، وبالأخص الرّاقصين الذّكور.