هاني شاكر يشعل محكى القلعة حتى الصباح بباقة من أشهر أغانيه

أشعل المطرب الكبير هاني شاكر بالأمس حفل محكى القلعة حتى الساعات الأولى من الصباح، وذلك في سادس فعاليات مهرجان محكي القلعة في دورته الـ٢٨ تحت رئاسه الدكتور مجدي صابر.

أحيا أمير الغناء العربي الليلة السادسة من فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء، و أستهل شاكر الحفل بأغنية "بلدى"

، وأتبعها بباقة من اشهر أغانية التي تلهب حماس جمهوره ومحبيه، منها "مشتريكي، بحبك أنا، قبل أما اشوفك، وعد مني، يارتني، متبيعيش، نسيانك صعب، لو بتحب، لسه بتسألي، وعلي الضحكاية".

يشار إلي أن فعاليات الليلة السادسة من المهرجان، تضمنت

حفل فريق "كايرو باند" بقيادة مؤسستاه العازفتان سما سليمان على "الهارب"، ورانيا عمر على "الفلوت"، و حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر.



يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، افتتحا يوم 18 أغسطس الماضي، فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفل متنوع.