بعد إساءتها لمرضى السمنة.. 4 أزمات لـ ريهام سعيد مثيرة للجدل

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن اعتزالها مجال الإعلام والفن بشكل نهائي بعد قرار وقف برنامجها إثر تطاولها على البدينات ومرضى السمنة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها أبرز المواقف التي أثارت فيها ريهام الجدل:

"فتاة المول"

في أكتوبر 2015، أعلن علاء الكحكي رئيس شبكة قنوات "النهار"، وقف إذاعة برنامج صبايا الخير وفتح تحقيق موسع بشأن حلقة "فتاة مول الحرية" الشهيرة، وكانت ردت ريهام بتقديم استقالتها.

وقد كانت فتاة المول قد تعرضت إلى التحرش والتعدي بالضرب من طرف أحد الشباب في الحرية مول، هذه الحادثة التقطتها كاميرات المول وانتشر المقطع بسرعة كبيرة في وسائل الاتصال الاجتماعي، و أصبحت قضية الفتاة قضية رأي عام ولجأت الفتاة إلى ريهام سعيد لتعرض قضيته في برنامجها.

واتهمت الفتاة ريهام بأنها قامت بسرقة صور خاصة جدًّا للفتاة من جوالها أثناء تصوير الحلقة وقامت بنشرها بدون إذنها وهو ما أثار غضب الكثيرين وطالبوا بمحاكمتها للتشهير بالفتاة.

وقد تم اتهامها بتعدي حقوق الإنسان وكذلك المفاهيم والقواعد المهنية للإعلام . وقد قابل الجمهور ذلك باستياء شديد وثورة غضب بالإضافة إلي أن الشركات الممولة للبرنامج جميعها قد أوقفوا التمويل للبرنامج وأعلنوا عدم مسئوليتهم عما خرج من ريهام سعيد.

وقد أعادت شبكة تلفزيون النهار ريهام سعيد لتقديم برنامج صبايا الخير مرة أخرى على النهار One في 2 مايو 2016 ولكن بشروط وهي عدم وجود شركات ممولة لرعاية البرنامج وأن يُبث البرنامج مسجلاً وليس على الهواء

مباشرة.

"زوجة وعشيق"

Advertisements

قررت نقابة الإعلاميين، وقف ريهام سعيد 3 أشهر لتجاوزها المعايير المهنية والأخلاقية بعد أن استضافت في إحدى حلقات برنامجها على قناة "النهار" سيدة متزوجة وعشيقها، وذلك في أغسطس 2017.

"خطف طفلين"

ألغت إدارة قنوات "النهار" برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه ريهام من خريطة القناة بشكل نهائي بعد حبسها والمنتج الفني ورئيس تحرير برنامجها في اتهامهما بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تلفزيونية، وذلك في فبراير 2018.

بينما في سبتمبر 2018، تعاقدت ريهام مع قناة الحياة تحت اسم "صبايا"، بعد حصولها على البراءة فيما نسب إليها.

"أصحاب السمنة"

كانت ريهام سعيد انتقدت خلال برنامجها بعد تطاولها على مرضى السِمنة والبدينات، قائلة:"الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة:"منظرك بيكون مش حلو وأنتِ بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

وكانت أشعلت ريهام السوشيال ميديا بهذه الكلمات مما جعل نشطاء مواقع السوشيال ميديا يهاجموها ما جعلها تدخل ضمن قائمة أعلى مؤشرات مواقع التواصل الاجتماعي.