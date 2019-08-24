بالصور.. لطيفة تفاجئ يارا بحضور حفلها في فرنسا

عبّرت المطربة اللبنانية يارا عن سعادتها بحضور المطربة التونسية لطيفة، إلى حفلها الذي أحييته في مدينة كان بفرنسا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت يارا صورة لها من الحفل برفقة لطيفة، وعلقت عليها قائلة: "أحلى صدفة وأحلى لطوفة، حبيبة قلبي بالحفلة إمبارح.. أسعدتني بحضورها اللي بيجيب طاقة إيجابية فظيعة نحبها ونحب
يذكر أن آخر أعمال يارا فيديو كليب بعنوان "شو بدو"، الذي طرحته منتصف يونيو الماضي عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق أبو جودة، توزيع عمر صباغ، إخراج ريشار سركيس.
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