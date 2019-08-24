رشا الخطيب تخضع لجلسة تصوير جديدة قبل انطلاق برنامجها على "المحور"

خضعت الفنانة والإعلامية رشا الخطيب، مؤخرًا لأحدث جلسة تصوير جديدة لها، قبل انطلاق برنامجها الجديد "لخبطة" الذى يذاع على قناة"المحور". وظهرت رشا، خلال الجلسة بإطلالة ساحرة مرتدية فستانًا أبيض شفاف، وقبعة فوق رأسها.

وعادت الخطيب، خلال الأسبوع الماضى من اليونان بعد

قضاء عطلتها الصيفية هناك بصحبة أسرتها، استعدادًا لبرنامجها الجديد. يذكر أن، رشا الخطيب، خاضت تقديم عدة تجارب برامجية عبر الفضائيات منها: برنامج"اسمعونا" على قناة العاصمة وعرض عليها لمدة موسمين، وبرنامج "السرداب" مع المخرج عبدالعزيز حشاد، الذى عرض فى رمضان الماضى وكان ضيوفه أحمد السقا وأمير كرارة وعمرو يوسف ودرة ورزان مغربى وعدد كبير من النجوم، وحقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشة، وبرنامج "أنا وصنايعي وفنان"، وبرنامج "ذا سكريت"، وبرنامج "سهرة مع رشا"، بالإضافة إلى برنامج "لخبطة" المقرر عرضه على شاشة "المحور".