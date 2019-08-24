كشف مصمم مشاهد الأكشن أندرو ماكينزي، كواليس تصوير فيلم "ولاد رزق 2"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهر من خلال المشهد كواليس تصوير مطاردة سيارات الفيراري.
فيلم "ولاد رزق 2" من تأليف صلاح الجهيني، و إخراج طارق العريان، و بطولة كل من أحمد عز،
وتبدأ قصة فيلم ولاد رزق2 بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك وبدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
لمشاهدة المقطع من هنا...
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. كواليس تصوير مشاهد المطاردة من "ولاد رزق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.