بالفيديو.. كواليس تصوير مشاهد المطاردة من "ولاد رزق 2"

كشف مصمم مشاهد الأكشن أندرو ماكينزي، كواليس تصوير فيلم "ولاد رزق 2"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهر من خلال المشهد كواليس تصوير مطاردة سيارات الفيراري.

فيلم "ولاد رزق 2" من تأليف صلاح الجهيني، و إخراج طارق العريان، و بطولة كل من أحمد عز،

عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار.

وتبدأ قصة فيلم ولاد رزق2 بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك وبدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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