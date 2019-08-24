خاص "الفن"- هل تعلن منة شلبي خطوبتها قريباً؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتهائها من تصوير دورها في فيلم "خيال مآتة"، قررت الممثلة المصرية منة شلبي الحصول على إجازة تمضيها على الشاطئ، بين الجونة والساحل الشمالي.
وقد علم موقع "الفن" من مصدر مقرّب لشلبي، بأنها تعيش قصة حب لكن هذه المرة من خارج الوسط الفني، وأفصحت للمقربين منها بأنه خطيبها المستقبلي، وتخطط منة للزواج قريباً ولكن بعد أن تتأكد من هذه الخطوة، التي تعتبرها مهمة بالنسبة لها، كما أن والدتها ترحب بالأمر على عكس القصص السابقة، التي كانت في بعض الأحيان تعترض عليها.
شلبي التي يعرض لها حالياً "خيال مآتة" تفكر في العودة للدراما التلفزيونية العام المقبل، ولكنها لم تستقر على عمل تعود به، ولكنها ترغب في هذه العودة بعد أن قدّمت قبل عامين مسلسل "واحة الغروب"، والذي حقّق نجاحاً كبيراً.
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