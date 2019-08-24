خاص الفن – جيني إسبر: عروض الأزياء ساعدتني بكسر الرهبةخاص "الفن"- هل تعلن منة شلبي خطوبتها...

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ أن عروض الأزياء فتحت لها الأبواب العريضة لدخول مجال التمثيل، وقالت لموقعنا: التمثيل كان حلماً، وأنا خريجة كلية التربية ولم أدخل المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد تحقق حلمي من باب عروض الأزياء التي ساعدتني أيضاً بكسر الرهبة لأنها على تماس مباشر مع الناس.

وتحدثت لموقع "الفن" عن الأعمال التي لها الفضل بمسيرتها، فقالت: لا يوجد عمل واحد، بل مجموعة من الأعمال على عدة مراحل، أول الأعمال كان "مرايا" مع الأستاذ الكبير ياسر العظمة عام 2002 وحينها كان العمل مشاهد بشكل كبير محلياً وعربياً، وفي المرحلة التالية ساعدني مسلسل "حاجز الصمت" على الانتشار لأنني قدمت فيه دوراً صعباً وجريئاً ومركباً، أما الفضل الأكبر للانتشار عربياً فكان مسلسل "صبايا" بكافة أجزاءه عبر شخصية "ميديا" التي أحبها الناس كثيراً، أما آخر الأعمال فكان "العراب" الذي حقق لي بصمة إيجابية كبيرة.

وتحدثت جيني عن الجمال وضرورته في الدراما فقالت: معظم نجمات هوليوود جميلات ويقدمن مختلف الأدوار، فالجمال ضروري بشرط أن نوظفه بالطريقة الصحيحة بعيداً عن التأطير والاستسهال.