خاص بالصور- محمد رمضان يتألق بحفل جماهيري كامل العدد في الساحل الشمالي

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الممثل المصري ​محمد رمضان​ حفلا غنائيا، بإحدى شواطئ الساحل الشمالي في مصر، حضره عدد كبير جمهوره ومحبيه منذ اللحظات الأولى لفتح الأبواب.

وارتدى محمد رمضان خلال الحفل أزياء مختلفة سيطر اللون الأسود عليها، فيما حضر الحفل عدد من نجوم الفن والرياضة.

وقدم رمضان مجموعة كبيرة من أغنياته التي صورها على طريقة الفيديو كليب والأغاني المنفردة أيضا منها "مافيا، نمبر وان، أنا الملك، أقوى كارت، القمر، فيرس"، و3 أغنيات جديدة "السلطان، فرزاتشى، كزانوفا".

وكان حفل محمد رمضان كامل العدد حيث تعدى عدد الجمهور الـ 10 آلاف شخص، وصعد محمد رمضان على المسرح الساعة 12 منتصف الليل وانتهى الحفل عند الساعة الثانية ليلاً.

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تصوير: محمد علوان