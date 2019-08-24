خاص الفن- الى متى تستمر هبة طوجي بـ Notre Dame de Paris؟

ميرنا وليد - بيروت - اكدت الفنانة ​هبة طوجي​ ان مشوارها مع مسرحية notre dame de paris لازال مستمرا فبعد ان قدمت عشرات العروض بعدد كبير من البلدان حول العالم تستعد بعد ايام قليلة للسفر الى بعض البلدان وثم لروسيا وتستكمل الجولة الآسيوية للمسرحية.

وأضافت: "الجمهور لازال يُقبل بشكل كبير على الحفلات والبطاقات عليها طلب كبير، فطالما المسرحية تستقطب كل هذه الجماهير سنبقى مستمرين بها ضمن الجولة، لانها ايضا خطوة رائعة فهي تجعلني التقي بجمهور لم اكن احلم من قبل ان التقي به، كما أنه جمهور من غير ثقافات وأقف من خلال هذه التجربة على مسارح عالمية".