ميرنا وليد - بيروت - مرات عديدة أعادت فيها دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ بإطلالاتها إحياء إطلالات أميرة ويلز الراحلة ديانا.

​الأميرة ديانا​ رحلت في 31 آب/أغسطس عام 1997، وبقيت صورتها مطبوعة في عيون الجميع، وكيف لا وهي التي كانت تسمى الـ"ليدي ديانا"، المعروفة بأناقتها الممزوجة بالبساطة الراقية في جميع إطلالاتها سواء في السهرات أو الزيارات الديبلوماسية والرسمية، مع الإشارة إلى أن الكثير من إطلالات ديانا ما زالت مُعتمدة حتى اليوم.

وبالتالي فمن البديهي أن تشكل الأميرة ديانا قدوة في عالم الموضة لكيت ميدلتون وتستلهم الاخيرة إطلالاتها من إطلالات الأميرة ديانا في الكثير من المناسبات.

وحين تطل كيت ميدلتون سرعان ما تُنشر لها صور تقارن بين إطلالتها وإطلالة سابقة اعتمدتها الاميرة ديانا في الماضي سواء باللون أو القصة أو التطريزات أو الطبعات وغيرها.

ومن الواضح أن كيت تتخذ من الاميرة ديانا أيضاً قدوة في طرق التصرف والتقاط الصور.

وننشر لكم 51 صورة دليلاً على ما أوردناه أعلاه.

لمشاهدة ألبوم الصور كاملاً،إضغط هنا.

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كانت هذه تفاصيل خبر 51 صورة تثبت أن كيت ميدلتون تقلّد ستايل الأميرة دياناخبر إعتزال إليسا أقام الدنيا ولم يقعدها..وحريق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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