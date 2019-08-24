نجوم ونجمات هوليوود صنفوا بخانة "البخل".. ليوناردو دي كابريو وبريتني سبيرز ومادونا أشهرهم

ميرنا وليد - بيروت - كشفت تقارير عالمية كثيرة عن صفات بعض نجوم ​هوليوود​، منها ما هو جيد ومنها ما هو صادم وأحياناً مقزز، لكن تلك الصفات لن يتمكن أي شخص أن يتخيلها موجودة في هؤلاء النجوم.

من ضمن الصفات التي يتصف بها بعض نجوم هوليوود هي صفة ​البخل​، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز النجوم الذين ذكرت اسماؤهم وصفنوا بخانة "البخل".

البداية مع النجم العالمي ​ليوناردو دي كابريو​ الذي تكشف التقارير أنه يتصف بالبخل الشديد على الرغم من أنه يملك ثورة طائلة، فـ دي كابريو يتمسك بسيارته الإقتصادية ولا يبدّلها، ويفسّر البعض أنه لا يريد تغييرها دعماً للقضايا البيئية بحكم أنها اقتصادية ولا تتسبب بالكثير من التلوث، بينما يشير البعض الى أن الموضوع لا علاقة له بالقضايا البيئية بل أن دي كابريو يتمتع بصفة "البخل"، والأمر نفسه يحرص عليه النجم العالمي ​​ميل غيبسون​، الذي لا يزال يقود سيارته الـSmart العادية، والتي يصل ثمنها إلى 12 ألف دولار فقط، توفيراً للوقود، مما جعله ذائع الصيت بالبخل.

أما النجم العالمي ​شون بين​ فهو معروف بالبخل الشديد أيضاً، فهو لا يدفع البقشيش أبداً في أي مكان يدخل إليه، وهذا الأمر تم ذكره بالتقارير العالمية التي تحدثت عن هذه الصفة بـ بين، تماماً كالنجمة ​ماريا كاري​ التي تظل في المطعم إلى أن يقفل ابوابه ويطلبون منها المغادرة مما يوضح بخلها الكبير باستنزاف كل الوقت المسموح لها في المطعم، بينما النجمة العالمية ​بريتني سبيرز​ أعطت بقشيشاً بقيمة 10 سنتات لسائقٍ ركن لها السيارة بطريقة تظهر مدى بخلها، وكذلك غرورها إذ رمت له المال على الأرض.

النجمة العالمية ​مادونا​ كذلك مشهورة ببخلها في أوساط النجوم، فلقد ذكر تقرير عالمي أنها دفعت 10 دولارات أميركية فقط على فاتورة بقيمة 457 دولاراً، أما النجم جيرمي بيفن فهو لا يدفع البقشيش وفي يوم من الأيام ترك DVD بدلاً من البقشيش.

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الى ذلك تشتهر النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ بأنها ورغم ثروتها الكبيرة إلا أنها تحرص على شراء احتياجاتها بإستعمال القسائم المخصصة للتخفيضات، وكانت قد كشفت عن هذا الأمر بتعليق كتبته جاء فيه التالي: "لماذا ينظر الناس إليّ كأنني مجنونة عندما أستخدم القسائم في البقالة أو أحاول المساومة في البيع بالتجزئة! أنا من نيويورك".

بدوره ​إد شيران​كشف أنه يخصص لنفسه ميزانية شهرية كمصروف جيب خاص به لا تتخطى حاجز الـ1200 دولار فقط، على الرغم من امتلاكه ثروة بملايين الدولارات، كما أنه يستخدم الحساب المصرفي نفسه الذي كان لديه منذ أن كان في سن المراهقة. أما النجمة العالمية ​كيرا نايتلي​ فتنفق سنوياً مبلغاً لا يتجاوز الـ50 ألف دولار وتحرص على أن تكون هذه الميزانية ثابتة على مر السنوات.

أما النجمة ​كريستين بيل​ فيطلق عليها الكثيرون لقب "البخيلة" خاصة عندما ظهرت بفستان بلغت قيمته 45 دولاراً فقط، وعندما أقدمت بيل على الزواج بداكس شيبارد تكلف الزفاف مبلغ 142 دولاراً، ما اضطر أصدقاؤهما إلى وصف العرس بأنه الأسوأ في العالم.