فوضى ومشاجرات في حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 02:46 مساءً - شهد حفل الفنان محمد رمضان الذي أحياه في الساحل الشمالي في مصر حالة من الهرج والمرج،.

فقد اقتحم الحفل عدد كبير من الجمهور، وصعدوا المسرح، ليتدخل عدد من أفراد الأمن المكلفين بتأمين الحفل للسيطرة على الموقف، لكن تكرر الأمر أكثر من مرة دون تراجع الجمهور.

وتدخل الفنان محمد رمضان لحل الأزمة حيث ناشد الشباب بالالتزام والعودة إلى أماكنهم بين صفوف الجمهور قائلا: “لو بتحبوني انزلوا من على المسرح، أنا جاي علشانكم وبحبكم”.

وبعد عدة محاولات استأنف رمضان الحفل الذي حضره عدد غفير من الجمهور، إلا أن هناك بعض الاشتباكات قد وقعت بين أفراد البودي جارد وعدد من الجمهور الذين تعمدوا إثارة الشغب.