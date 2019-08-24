بعد أيام من إعلان حملها.. ليزا هايدون بمنصة الأزياء مع هارديك بانديا.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

فوجئ مدعوون لحضور حفل أزياء في أسبوع لاكمي للأزياء 2019 الذي أقيم في مدينة الفن”مومباي”، بزائر غير متوقع اقتحم منصة العرض سارقًا الأضواء من العارضات الجميلات.

ولفت مقطع تظهر فيه الممثلة الهندية ليزا هايدون وهي تعتلي منصة العرض حيث كانت ترتدي احد الأزياء الوطنية الراقية، وكان يرافقها أيضًا لاعب الكريكيت هارديك بانديا.

ليزا المتزوجة من رجل الأعمال دينو لالفاني، أعلنت مؤخرًا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أنها ستصبح أمًا مرة أخرى ،مؤكدة أن هذا أفضل شيء على الإطلاق.

Advertisements

ومع ذلك، ورغم انتفاخ بطنها بشكل ملحوظ، شوهدت الفنانة وهي تتباهى بمظهرها الجميل،اثناء المشي تمشي على منصة العرض الرئيسي بأسبوع الموضة الشهير ولم تُبالي بكونها ابتعدت بعض الشيء عن مقاييس العارضات من حولها، بل بالعكس إطلالتها جعلت الرؤوس تتمايل من رشاقتها.

ارتبط الممثلة بزوجها رجل الأعمال دينو لفاني في عام 2016، وقد رحب الزوجان بأول طفلهما زاك في عام 2017.

كما ظهرت هايدون لأول مرة في بوليوود في فيلم “عائشة” الذي عُرض على الشاشات في عام 2010. ثم تابعت تقديم أدوارًا في أفلام مثل ذا شوكنز وكوين وهوسيفول 3.