نسليهان أتاغول تدعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بهدية عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية نسليهان أتاغول بعيد ميلادها الـ27، وقد فاجأها محبيها بهدية قيّمة عبارة عن تبرعات باسمها، بهدف استخدامها في مشروع خيري.

نسليهان أعربت عن سعادتها بهذه الهدية الإنسانية، وكشفت عن استخدامها في افتتاح فصل دراسي لتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كتبت: «متحمسة لإبلاغكم ببعض الأخبار المبهجة، والتي اسعدتني كثيراً، وجعلتني أشعر بالسعادة وقوة العاطفة عندما اكتشفتها».

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وتابعت: «شكراً على تبرعاتكم كهدية لعيد ميلادي، نحن الآن قادرين على افتتاح فصل دراسي لتعليم ودعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما اننا على وشك تجهيز فصل آخر، يا لها من مفاجأة عيد ميلاد رائعة، فإنها تعني لي الكثير، على أمل أن نواصل القيام بأشياء عظيمة معاً، قوبنا معاً والحب متبادل بيننا، سعيدة جداً لوجودكم في حياتي».

من ناحية أخرى، تستعد نسليهان أتاغول لتصوير مسلسلها الجديد «ابنة السفير» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي إنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم».