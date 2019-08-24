قصة حُب ديميت أوزديمير وكاهان يلديريم.. الصور تؤكد والفنانة تنفي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اضطرت النجمة التركية ديميت أوزديمير، بطلة مسلسل “طائر الصباح”، الخروج عن صمتها والرد على الأخبار والصور التي نشرت لها مع النجم التركي كاهان يلدريم.

وقالت ديميت أوزديمير، في بيان لها: “تم كتابة وتأليف الكثير من الأمور وشعرت أني مضطرة لنشر بيان توضيحي بعد الأخبار التي انتشرت اليوم”.

وأضافت: “أنا وكاهان فقط أصدقاء ولا يوجد أي شيء بيننا والصور تم التقاطها خلال تبادلنا الحديث معًا عندما كنا نتحدث كنا نحن الاثنين جالسين فقط في المكان ولكن ليس كما كتب أننا كنا لوحدنا في المنزل إني أقضي عطلة حلمت بها منذ وقت طويل”.

وتابعت: “أصدقائي ورفاقي وعائلتي أتوا وذهبوا لقد تخلصت من عبء وتيرة العمل الطويلة واستمر في الراحة لفترة أطول قليلًا لأجمع الطاقة لمشاريع جميلة جديدة”.

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وكانت الصحف التركية قد تناولت الصور تحت عنوان “ديميت أوزديمير و كاهان يلديريم في بودروم”، وأكدت أن ديميت استأجرت منزل على شاطئ باربلو، وقضت بعض الوقت مع أصدقائها، كما تواجد كاهان في شاطئ أخر يفصله عنها 5 دقائق برفقة أصدقائه.

وأضافت: “عند الساعة 11 ليلاً اتجه كاهان لمنزل ديميت وفحص أطراف المكان قبل دخوله، وحينها تم التقاط الثنائي معاً لوحدهما لأول مرة عندما جلسا يتحدثان أمام المسبح، وفي فترة ما بدء كاهان بتقبيل يد وذراع ديميت، وثم بقي لفترة طويلة واضع رأسه على كتفها وتحدثا معا بشكل مقرب حتى الساعة الرابعة صباحًا”.

يذكر أن الصحف التركية سبق ونشرت عن وجود علاقة بين ديميت ونجم مسلسلها “الطائر المبكر”، جان يامان.