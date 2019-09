مبيعات كثيرة لألبوم «تايلور سويفت» قبل طرحه

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حقق ألبوم تايلور سويفت، والذي يحمل اسم Lover، ما يقرب من مليون نسخة فى جميع أنحاء العالم، باعها الألبوم المرتقب للاستوديو الخاص بالمغنية الأمريكية تيلور سويفت.

ومن المتوقع طرح الالبوم يوم الجمعة 30 أغسطس، وفقًا لمؤسسة Republic Records المعنية بإيرادات الألبومات الموسيقية والغنائية، وقال مؤسسها «مونتى ليبمان» إن الانتظار لهذا الألبوم وحجزه من جمهور «تيلور سويفت» يعد «غير عادى ويفوق التوقعات».

وكان الألبوم الأخيرللنجمة العالمية البالغة من العمر 29 عاما، والذى تجاوز مليون نسخة فى مبيعاته خلال الفترة الأولى لطرحه، هو Reputation، الذى طرحته عام 2017، وضم أغنيتها المنفردة التى طرحتها قبله بأسابيع وحملت اسم «انظر لما جعلتنى أفعله» Look What You Made Me Do، حيث باع الألبوم مليون نسخة فى الأسبوع الأول لطرحه، وحقق إجمالى 2.2 مليون نسخة، لكن الإقبال على حجز نسخ ألبومها الجديد فاق التوقعات هذه المرة بحسب مؤسسة Republic Records.