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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
حقق ألبوم تايلور سويفت، والذي يحمل اسم Lover، ما يقرب من مليون نسخة فى جميع أنحاء العالم، باعها الألبوم المرتقب للاستوديو الخاص بالمغنية الأمريكية تيلور سويفت.
ومن المتوقع طرح الالبوم يوم الجمعة 30 أغسطس، وفقًا لمؤسسة Republic Records المعنية بإيرادات الألبومات الموسيقية والغنائية، وقال مؤسسها «مونتى ليبمان» إن الانتظار لهذا الألبوم وحجزه من جمهور «تيلور سويفت» يعد «غير عادى ويفوق التوقعات».
وكان الألبوم الأخيرللنجمة العالمية البالغة من العمر 29 عاما، والذى تجاوز مليون نسخة فى مبيعاته خلال الفترة الأولى لطرحه، هو Reputation، الذى طرحته عام 2017، وضم أغنيتها المنفردة التى طرحتها قبله بأسابيع وحملت اسم «انظر لما جعلتنى أفعله» Look What You Made Me Do، حيث باع الألبوم مليون نسخة فى الأسبوع الأول لطرحه، وحقق إجمالى 2.2 مليون نسخة، لكن الإقبال على حجز نسخ ألبومها الجديد فاق التوقعات هذه المرة بحسب مؤسسة Republic Records.
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات كثيرة لألبوم «تايلور سويفت» قبل طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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