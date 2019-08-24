رئيس برلمان نيوزيلندا تريفور مالارد يرضع طفلا خلال الجلسة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر رئيس البرلمان النيوزيلندي تريفور مالارد، في عدة صور ومقطع فيديو له من داخل البرلمان، وهو يحمل طفلا ويحتضنه ويرضعه أثناء ممارسته وظيفته وإدارة جلسة نقاش برلماني.

صور وفيديو مالارد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هائل، ورافقتها تعليقات تشيد بهذا الحدث وتؤيده دون تحفظ.

مالارد رغم أنه هو من كان يحتضن الطفل ويرضعه، فإن الطفل بين يديه لم يكن طفله، وإنما ابن النائب في البرلمان تاماتي كوفي، الذي كان قد أنهى أجازة الأبوة وعاد إلى البرلمان.

Advertisements

رئيس البرلمان النيوزيلندي، نشر صورا له وهو يرأس الجلسة البرلمانية، فيما يحتضن الطفل ويرضعه، على حسابه في “تويتر”، وكتب معلقا: عادة ما يتم استخدام كرسي المتحدث من قبل كبار المسئولين الذين يترأسون الجلسات فقط.. لكن اليوم تولى شخص مهم الرئاسة معي.

مالارد خلال الجلسة قدم التهنئة لكوفي على أحدث عضو في أسرته، بحسب ما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأسترالية.. وكان الطفل “توتانيكاي سميث كوفي” ولد في يوليو الماضي، بواسطة أم بديلة.