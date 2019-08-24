حفل كامل العدد لمحمد عبده بالقاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت شركة روتانا حفلًا غنائيًا كبيرًا للمطرب السعودي محمد عبده في القاهرة بفندق الريتز كارلتون بحضور عدد كبير من الجالية العربية، وذلك بالتزامن مع احتفاله بمرور 50 عامًا على بدء مسيرته الفنية،

كما حرص على الحضور مدير شركة روتانا، أسامة رشدي، ومريهان حمدي، والفنانه أميره نايف، والمنتج محمد السبيعي، والمطرب ياسر عدوية، وأكرم علي سالم مدير العلاقات العامة، ومدير التصوبر مصطفى برهام.

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فنان العرب وصف سهرته الغنائية في القاهرة بأنها ليلة مميزة لجمهور أقل ما يمكن وصفه بأنه نخبوي، سمّيع، راقي ومتعطّش لما هو طربيّ.

الفنان السعودي قدم خلال الحفل 20 أغنية، وبدأها بـأغنية “على البال” لتتوالى بعدها أغانيه: “مجموعة إنسان، مذهلة، اختلفنا، بنت النور، رماد المصابيح، تذكرين، شبيه الريح، الأماكن”، وذلك بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وحفل محمد عبده في القاهرة، يأتي ضمن جولة غنائية ناجحة له بدأها في مدن المملكة السعودية، حيث شارك في الكثير من الحفلات التي قدمتها شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” منها “حفلات موسم صيف عسير” و”حفلات صيف الباحة” وحفل الرياض ضمن “حفلات العيد في السعودية”، كما شارك مؤخرًا في الأوبريت الذي تم به افتتاح مهرجان “سوق عكاظ”، وكان له حفلًا في لندن.