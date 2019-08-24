هاني شاكر يشعل حفله في مهرجان القلعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري هاني شاكر حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

الفنان المصري بدأ الحفل بأغنية وطنية بعنوان “بلدي يا بلدي”، بمصاحبة المايسترو مصطفى حلمي وسط أجواء وطنية وهتافات الجمهور.

ثم أشعل شاكر الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه، منها: “بحبك انا ، قبل اما اشوفك ، يا ريتنى ، وعد منى ، مشتريكى متبيعيش ، نسيانك صعب ، لو بتحب ، لسه بتسالى ، على الضحكاية الى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها من غير ليه مسا النور والهنا ، طاير يا هوا ، جانا الهوا”.

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يذكر أن مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، يعقد فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة، ودار الأوبرا المصرية.

وقد شهد حفل الافتتاح تكريم كل من المطرب علي الحجار، والمطرب محمد الحلو، والمطربة نادية مصطفي، ورئيس مهرجان الموسيقى العربية دكتورة جيهان مرسي.

كما أحيا أولى فقرات المهرجان فرقة كايرو استبس والمطرب علي الهلباوي، وانهت الفقرات مطربة الأوبرا مي فاروق.