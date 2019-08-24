ريهام سعيد ترد على انتقادات تصريحاتها ضد مرضى السمنة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لانتقادات حادة بعد تصريحاتها ضد مرضى السمنة، حيث وصفتهم بأنهم عبء على المجتمع ويشوهون المنظر العام.

ريهام قالت، في مقطع فيديو نشرته على حسابها على “انستجرام”، إنها مريضة سمنة وعانت منها لفترات من حياتها، وقررت أن تواجه مرضى السمنة بالحقيقة، مؤكدة أن الجمل التي يتم ترديدها عن عدم أهمية الشكل مقابل خفة الدم، غير صحيحة على الإطلاق.

الإعلامية المصرية كشفت أنها كانت تعيش بوزن زائد حتى انتقدها الفنان محمود حميدة بطريقة جارحة أثناء مشاركتها معه في إحدى المسرحيات، وهو ما جعلها تتخذ قرار فقدان الوزن.

ريهام أكدت أن الجملة التي تم انتقادها بسببها كانت مقتطعة من سياقها في حديثها بالحلقة عن حملة لمكافحة السمنة، والتي قدمت فيها نصائح وأنظمة غذائية تساعد على فقدان الوزن.

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وأكدت الإعلامية أن منتقديها ينتمون إلى جماعة الإخوان، الذين رفضوا دعمها لحملة مكافحة السمنة، استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرة عن سعادتها باهتمام المسئولين في مصر بالتوعية الصحية.

ووجهت ريهام حديثها لمنتقديها، مؤكدة أنهم غاضبين من إنجازات الدولة في الفترة الأخيرة، قائلة: “انتوا محروقين من إنجازات الدولة اتحرقوا أكتر”.

الإعلامية أكدت أنها ستواصل دعم مكافحة السمنة وتقديم أنظمة غذائية لمساعدة مرضى السمنة على فقدان وزنهم، وطالبت جمهورها بالتحقق من صحة حديثها والرجوع إلى الحلقات الكاملة لمعرفة سياق الكلام، والتأكد من مصادر الأخبار التي يتابعونها، حتى لا يقعوا في فخ الأخبار المضللة.