فيديو.. ابنة أحمد الفيشاوي تكشف تفاصيل أزمتها مع والدها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، الخروج عن صمتها والحديث عن أزمتها مع والدها منذ طفولتها وحتى الآن.
لينا الفيشاوي، نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع يوتيوب عرفت فيه عن نفسها في بدايته، وبعدها بدأت في سرد حكايتها مع والدها، مؤكدة أنها لم تبصر والدها إلا حينما كان عمرها 3 سنوات، وأنها كانت تعلم أنه كان هناك مشكلات بين والدتها هند الحناوي ووالدها أحمد الفيشاوي، حيث كانت تعتقد أن تلك المشكلات تتعلق بالمصروفات والنقود.
وأضافت لينا الفيشاوي، أن والدتها كانت ترغب في السفر لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، قبل 3 سنوات، وأرادت اصطحابها معها لتستكمل دراستها هناك، فوافق والدها بشرط أن يقوم هو باختيار المدرسة التي سوف تدرس فيها ابنته، وتم ذلك بالفعل.
لينا، أوضحت أن الحياة في بريطانيا صعبة جدًا ومكلفة، في حين أن والدها لم يتحمل مصروفاتها، وبعد ذلك تفاجأت بصدور حكم بحبس أحمد الفيشاوي لعدم سداد النفقة، مشيرة إلى أن أبيها هاتفها بعد ذلك وطالبها بأن تكون جزءا من حياته وتعود للعيش معه.
وتابعت أنها استغربت حديث أبيها لأنها لم تشعر مرة أنه يهتم بها ويريد أن تكون جزء من حياته، لافتة إلى أنها تظن أنه يفعل ذلك لأمر يتعلق بالنقود والمصروفات، مؤكدة أنها لم تستشعر الحب من أحد سوى جدها الراحل فاروق الفيشاوي، مستنكرة ما يقوم به والدها وعدم رغبته في أن تحظى بتعليم راق وحياة كريمة.
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