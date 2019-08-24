بعد تصدّرهما نسب المشاهدة.. نادين نسيب نجيم وقصي خولي معًا من جديد

متابعة بتجــــــــــرد: بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققه مسلسل “خمسة ونص” للنجمين نادين نسيب نجيم وقصي خولي، أعلن المنتج اللبناني صادق الصباح عن بدء التحضيرات لمسلسل جديد يجمع بينهما في شهر رمضان المقبل.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” كتب الصباح: “يعقد فريق عمل صبّاح اخوان حالياً جلسات مكثفة لإستكمال خارطة أعمال الشركة الرمضانية. وستجمع الشركة مرّة جديدة النجمة نادين نسيب نجيم والنجم قصي خولي في عمل من إخراج فيليب أسمر”.

ووعد صادق الصباح الجمهور بأن شركة “الصباح اخوان” ستبذل قصار جهدها لتقديم عمل مميّز وهادف في آن، فكتب: “ولأن الحفاظ على النجاح مسؤولية كبيرة نعدكم ببذل قصار جهدنا لتقديم ما هو مميز وهادف باْذن الله”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” تصدّر نسب المشاهدة الدرامية خلال شهر رمضان الماضي وحقق أعلى تفاعل جماهيري في الوطن العربي، وهو من تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح اخوان”.