"حرب النجوم" وأبطال "مارفل".. سلاح منصة ديزني لمواجهة نتفليكس

كشفت مجموعة "ديزني"، الجمعة، عن أعمال ضخمة تشمل 3 مسلسلات حصرية من "حرب النجوم" وأعمالا لأبطال خارقين جدد من عالم "مارفل"، ستعرضها على منصتها للفيديو "ديزني+" التي ستنافس "نتفليكس" اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ومن بين المفاجآت التي حضرتها "ديزني" لمحبيها وللصحفيين الذين شاركوا في حدثها "دي 23" الذي تنظمه كل سنتين، كانت أعمال "ستار وورز" (حرب النجوم) الجديدة الأكثر إثارة لاهتمام الحاضرين.

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وستضم منصة "ديزني+" كل الأعمال العائلية من "ديزني" مع المجموعة الواسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من إنتاج استوديوهات شهيرة بينها "بيكسار" و"مارفل".

وسيتم إطلاق الخدمة في الولايات المتحدة وكندا وهولندا، ثم بعد أسبوع في أستراليا ونيوزيلندا، على أن يتوسع نطاق الخدمة تدريجا إلى بقية أنحاء العالم.

وتؤكد "ديزني" أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة هي "الأهم" حاليا لديها؛ إذ تسعى من خلالها إلى منافسة المجموعات العملاقة في القطاع مثل "نتفليكس" و"أمازون برايم"، من دون الحديث عن خدمات مستقبلية ستنضم إلى المنافسة أبرزها "آبل تي في +" و"إتش بي أو ماكس".

ولا تعول "ديزني" فقط على نجاحاتها لاستقطاب الزبائن، لكن أيضا على أسعار الإطلاق التشجيعية مقارنة بـ "نتفليكس"، وستكون "ديزني +" متوافرة في مقابل 6.99 دولار شهريا في الولايات المتحدة، في مقابل 9 إلى 16 دولارا شهريا لـ"نتفليكس"، وفي هولندا سيكون سعر الاشتراك عند إطلاق الخدمة 6.99 يورو.