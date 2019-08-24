إنفوجراف.. أبرز 5 أفلام بوليوودية عن استقلال الهند

قدمت بوليوود منذ عام ١٩٨٢ وحتى الآن، أكثر من ٥٤ فيلماً عن الاستقلال والكفاح، وقصة حياة غاندي، وتعتبر المؤرخ الأقوى للحقبة الزمنية التي عاشتها الهند تحت الاحتلال البريطاني.

واحتفلت الهند، في 15 أغسطس/آب الجاري بالذكرى الـ73 للاستقلالها عن الاحتلال البريطاني.

أحد هذه الأفلام ذا ليجند أوف بهجت سينغ "the legend of bhagat Singh" من بطولة أجاي ديفجن، وطُرح عام ٢٠٠٢، وتدور أحداثه حول بهجت سينغ، الذي وُلد في الهند البريطانية، وشهد العديد من الفظائع التي ارتكبت خلال طفولته، ليصبح عندما يكبر واحداً من أكثر مقاتلي الحرية، ويشارك في تحرير بلاده من العدوان.

ويعد فيلم غاندي "ghandi" مرجعا لقصة حياة وكفاح زعيم الهند الشهير المهاتما غاندي، وقدم عام ١٩٨٢، ولا يزال الأقوى وسط الأفلام التي ناقشت السيرة الذاتية للزعيم الراحل، قدم دور غاندي في هذا الفيلم بين كينجسلي، وأخرجه المخرج الهوليودي ريتشارد أتيينبروج.

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أما فيلم مانجال "mangal" فيروي قصة كفاح شاب هندي انضم إلى صفوف الجيش البريطاني المستعمر، وبسبب إنقاذ حياة قائده نشأت صداقة بينهما حولت تفكير الضابط حول ما تقوم به دولته ضد الهند وشعبها.

ويدور فيلم رانج دي باسانتي "Rang De Basanti" حول فتاة تدعى "سو"، تختار عدداً قليلاً من الطلاب لتصوير مجموعة من مقاتلي الحرية الهنديين في فيلمها، فأيقظت عن غير قصد وطنيتهم، واكتشفوا أن حياتهم الآن مشابهة لحياة الثوار في الماضي، وهو من بطولة عامر خان، وسها علي خان، وشارمان جوشي.

وأخيرا فيلم جولد "gold" الذي طرح في ١٥ أغسطس/آب 2018، كنوع من الاحتفال بعيد الاستقلال، وهو من بطولة النجم أكشاي كومار، وتدور أحداثه حول فريق الهوكي الهندي صاحب الإنجازات الكبيرة في ذلك الوقت من الاحتلال، وما تعرض له الفريق من اضطهاد، ولكنه وسط كل الظروف ينجح الفريق في هزيمة بريطانيا، والحصول على الميدالية الذهبية للأولمبياد، وهذا الفيلم كان الأنجح والأعلى إيرادات لعام ٢٠١٨.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز ٥ أفلام بوليوودية تحدثت عن الاستقلال: