اطلالة ملفتة لـ هيفا وهبي خلال حفلها في مصر

كان الجمهور المصري أمس على موعد مع النجمة المتألقة هيفا وهبي، التي اطلت عليه في حفل اقيم في الساحل الشمالي بمصر، ضمّ آلاف الأشخاص من مختلف المناطق المصرية من محبي هيفا الذين كانوا ينتظرون موعد هذا الحفل بفارغ الصبر ليشاركوا نجمتهم أجمل اللحظات وبالتالي يرددوا معها الاغنيات التي طبعت في ذاكرتهم، باللهجة المصرية واللبنانية وغيرها.

وقد كانت اطلالة هيفا في الحفل طبيعية مميزة وملفتة في آن، حيث لم تعمد الى ارتداء فستانا كما جرت العادة، انما اختارت ان تطل على جمهورها مرتدية “شورتا قصيرا” مع قميص ابيض اللون بستايل ملفت وجميل، كما انتعلت حذاء باللون الاحمر، اشبة بـ “بوتين” يتناسب مع فصل الشتاء اكثر مما هو لفصل الصيف، ولكن هيفا وهبي المعروفة بجرأتها و”ستيلها” الخاص والمميز، جمعت بين الفصلين فظهرت باطلالة مبهرة سحرت فيها الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الذين غمروها بالتعليقات المرحبة بها والمعبرة عن حبهم لها ولاطلالاتها الملفتة.

يذكر ان هيفا كانت قد طرحت منذ ايام اغنيتها الجديدة “شاغلة كل الناس” والتي استطاعت، لحين كتابة هذه الاسطر، تحقيق اكثر من ٥٠٠ الف مشاهدة على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.