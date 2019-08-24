رامي صبري يكشف كواليس ألبوم "فارق معاك" وتجربته مع التوزيع للمرة الأولى

كشف الفنان المصري رامى صبري عن كواليس تحضيراته لألبوم "فارق معاك"، وخوضه تجربة التوزيع لأغنيتين فى الألبوم هما: «وعجبى عليك يا زمان »، و«فارق معاك»، بالإضافة لشروطه لخوض تجربة التمثيل، ورأيه فى القرارات الأخيرة التى اتخذتها نقابة الموسيقيين تجاه فنانى المهرجانات، قائلًا إنه واحدًا من المطربين الذين يهتمون بمعرفة ما يحبه الجمهور، ويسعى دائما لتقديم الجديد والمختلف فى شكل الأغنية، من حيث الكلمات والمزيكا، وهو ما يعتبره عاملا رئيسيا لنجاح ألبومه الجديد «فارق معاك».

وعن ردود الأفعال على طرح الألبوم الجديد قال صبري: "تلقيت ردود أفعال جيدة من الجمهور عن الألبوم، وتقارير عن تصدره لمؤشرات البحث عبر تويتر ويوتيوب وأيتونز، وسعيد بهذا النجاح الذى اعتبره نتيجة تعب ومجهود كبير بذلته، فى تقديم أفكار جديدة وشخصية مختلفة للألبوم، بالتعاون مع عدد من الأسماء المهمة فى صناعة الأغنية فى مصروالوطن العربى".

< ولماذا قررت طرح الألبوم على جزأين؟

وعلل "صبري" فكرة طرح ألبومه الجديد على جزأين قائلًا: " انتهت مهمتى بعد تسليم الألبوم للشركة المنتجة، لأنها هى التى ترى الأفضل لصالح الألبوم، واعتقد أن هذا القرار هو الأفضل تسويقيا خلال الوقت الحالى، لأنه يمنح الجمهور فرصة لسماع الأغانى بشكل جيد".

أما عن تجربته مع التوزيع للمرة الأولى فى الألبوم، فقال "صبري": "التوزيع فى دمى من زمان، ودائما احرص على عرض وجهة نظرى لزملائى الموزعين فى كل أغنية جديدة، وفى أغنيتى «فارق معاك» و«عجبى عليك يا زمان» كان لدى وجهة نظر معينة وشخصيتى تسيطر على المزيكا التى أقدمها للجمهور".

ونفى "صبري" أن يكون نجاح أغنية "الراجل" في ألبومه السابق هو ما دفعه إلى تقديم أغنية "أنا بابا" في الألبوم الجديد، قائلًا: "أعجبت بفكرة الأغنية، فور سماعها، وقدمتها بطريقة مختلفة، وهذا ما اسعى إليه دائما فى تقديم المختلف فى كل ألبوم حتى لو بأغنية واحدة، ولا أحب تكرار الأفكار".

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وحجز الفنان رامى صبرى لنفسه مساحة خاصة فى الغناء، ليثبت نجاحه عاما بعد عام، خلال مشوار فنى يضم 6 ألبومات على مدى 13 عاما منذ أول ألبوماته «حبيبى الأولانى» فى عام 2006، حتى أحدث ألبوماته «فارق معاك»، والذى يضم 12 أغنية، هى ( بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنسانى، قولت اللى عندى، وهو فى كده، بقابل ناس، أنا بعترفلك، صعبان عليا، وعجبى عليك يا زمان، حكاية حبنا، بتهتمى، فارق معاك).

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