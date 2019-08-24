شكرا لقرائتكم خبر عن "فى الجون" يشارك فى منحة الأفلام الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مهرجان الجونة السينمائى مشروع فيلم فى الجون للمخرج تامر عشرى من بين 133 مشروعًا للمنافسة فى دورته الثالثة ضمن القائمة النهائية للمشروعات الروائية الطويلة فى مرحلة التطوير، من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل، الفيلم شارك فى كتابته المؤلف المغربى جمال بلماهى مؤلف فيلم "ياخيل الله" الحاصل على أكثر من 18 جائزة دولية من مختلف المهرجانات الأوروبية والأمريكية.

كما ينافس فيلم فى الجون للحصول على منحة التطوير فى الدورة الخامسة من سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية فى الفترة ما بين 5 وحتى 8 أكتوبر، بعد اختياره من بين 54 مشروعًا روائياً طويلاً، ليسافر ممثلو المشروعات لحضور المنتدى وعرض مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم المشكلة من صفوة خبراء الصناعة السينمائية.