شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لمولودة كريم فهمى الثالثة من داخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق الفنان كريم فهمى بمولدته الثالثة "جميلة"، من زوجته دانيا البناوى الأيام الماضية، حيث نشرت دانيا أول صورة لابنتها "جميلة"، برفقتها من داخل احدى المستشفيات وعلقت عليها قائلة: "جميلة كريم فهمى.. الحمد لله.

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وكان قد أعلن كريم فهمى الأيام الماضية عن ولادة ابنته الثالثة ونشر ثورة غرفة المستشفى التى تقيم بها زوجته دانيا، وعلق على الصورة الذى نشرها على "انستجرام"، الحمد لله ربنا رزقنا بجميلة كانوا يومين صعبين وقلق وحضانة وتعب أعصاب".

وقال كريم فهمى: "من اصعب الايام اللي عدت علينا بس الحمد لله مع الدعاء عدت علي خير، يا رب احفظ لي بناتي كاميليا و نعومي و چميله ، آمين".

يشار إلى أن كريم فهمى يواصل تصوير فيلمه الجديد "ديدو"، والذى يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم الفنان حمدي الميرغني، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد ‏ثروت ‏وريم مصطفى، وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح.