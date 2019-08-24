شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عروض مسرحية وندوة في اليوم الثامن بالمهرجان القومى للمسرح المصرى(12) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر فعاليات الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم أحمد عبدالعزيز اليوم السبت الموافق ٢٤ أغسطس حيث يشهد ثامن أيام المهرجان، إقامة ندوة و8 عروض مسرحية.

الندوة بعنوان "النقد التطبيقي" وتقام بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، من الثانية وحتى الخامسة عصرا.

وتبدأ العروض في تمام السادسة، حيث تقام 4 عروض مسرحية هي "أبناء قابيل" للمخرج إسلام تمام، بقاعة سيد درويش، كما يقام العرض المسرحي "ابو كلبس" للمخرج أشرف علي، بقاعة الغد.

وعلى مسرح النهار تعرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" للمخرج إيهاب ناصر، بينما يقام العرض المسرحي "الإنسان الطيب" للمخرج سعيد منسي، على مسرح ميامي.

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وفي الثامنة والنصف مساء تقام 4 عروض مسرحية هي "تريفوجا" للمخرج عادل مبروك، بمركز الهناجر للفنون، كما يقام العرض المسرحي "آخر رايات الأندلس" للمخرج مصطفى طه، على مسرح العالم الكبير.

ويقام العرض المسرحي "ترنيمة الفلاح الفصيح" للمخرج سعيد سليمان، على مسرح السلام، وتعرض مسرحية "خيالات" للمخرج محمد فوزي، على مسرح العرائس.

وتقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس الذي سيشهد حفل الختام وتوزيع جوائز الدورة الـ 12 بدار الاوبرا المصرية بالمسرح الكبير