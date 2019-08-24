شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرادات تتصاعد.. "الفيل الأزرق 2" يحقق 87 مليوناً فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر يسجل فيلم "الفيل الأزرق 2"، للنجوم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى، رقماً قياسياً جديدا، حيث حقق ليلة أمس الجمعة إيرادات بلغت مليون و301 ألف جنيه و251 جنيه، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم بعد 31 يوم عرض إلى 87 مليونا و100 ألف جنيه ، ليستمر الفيلم فى صدارة الأفلام فى تاريخ السينما المصرية.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.