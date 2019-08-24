شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. التريللر الرسمي لفيلم آنا كوندريك " NOELLE " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة ديزني التريللر الرسمي لفيلم " NOELLE " الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية آنا كوندريك ، ووصلت مده التريللر الي دقيقتين و 31 ثانية جمعت عددا من لقطات العمل الذى ينتظره الملايين حول العالم .

وتلعب النجمة العالمية آنا كيندريك في فيلم " Noelle " دور ابنة " سانتا " التى تجد نفسها مضطرة للسيطرة على شركات وأعمال العائلة ، و يشارك آنا كيندريك بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم بيلي ايشنر و بيل هيدر وشيرلي ماكلين و جيسون انطون وغيرهم.

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