شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حضور 50 ألفاً.. محمد رمضان يحيى حفلا كامل العدد بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد رمضان في ليلة استثنائية حفلا غنائيا، بالساحل الشمالى، بحضور حوالى 50 ألفا من محبية، وقامت إدارة المرور بجهود كبيرة في تسهيل حركة الطريق بعد تعطلها لأكثر من 5 ساعات نظرا للإقبال الجماهيرى للحفل.

وقدم محمد رمضان فى حفل الساحل الشمالى 3 أغنيات جديدة هي "السلطان"، "وفيرزاتشى"، و"كازانوفا"، والتي لاقت إعجابا من الجمهور الذى رددها معه، كما قدم رمضان أغنيات "انساى" التى تجاوزت 100 مليون مشاهده حتى الأن، وأيضا أغنية "مافيا" ، و"نمبروان"،و"وأنا الملك"،و"فيرس"،و"وأقوى كارت"، وظل رمضان على المسرح لمدة ساعتين.

وقدم رمضان استعراضات متنوعة مع مجموعة من الراقصين والراقصات وقام بالقفز على المسرح بحركات صعبة وجريئة وظهر بارتداء عدد كبير من الملابس والإكسسوارات.

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