الصدفة تجمع يارا ولطيفة في "كان" الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت المطربة يارا صور تجمعها بالفنانة التونسية لطيفة، إذ جمعتهما الصدفة في حفل، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصور خلال تواجدهما في مدينة كان الفرنسية، وعلقت يارا على الصور: "أحلى صدفة وأحلى لطوفة بالحفلة امبارح، أسعدتني بحضورها اللى بيجيب طاقة إيجابية فظيعة، نحبها ونحب جمهورها وفانزاتها برشا".

يُذكر أن أخر أغاني يارا، هي أغنية "مليت" والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتعاونت فيها مع عبدالحفيظ دوزي، من ألحان دي جي يوسف، وكلمات عبدالقادر دوزي، والكليب من إخراج جيل الغبري.