محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت المطربة يارا صور تجمعها بالفنانة التونسية لطيفة، إذ جمعتهما الصدفة في حفل، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهر الثنائي في الصور خلال تواجدهما في مدينة كان الفرنسية، وعلقت يارا على الصور: "أحلى صدفة وأحلى لطوفة بالحفلة امبارح، أسعدتني بحضورها اللى بيجيب طاقة إيجابية فظيعة، نحبها ونحب جمهورها وفانزاتها برشا".
يُذكر أن أخر أغاني يارا، هي أغنية "مليت" والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتعاونت فيها مع عبدالحفيظ دوزي، من ألحان دي جي يوسف، وكلمات عبدالقادر دوزي، والكليب من إخراج جيل الغبري.
كانت هذه تفاصيل خبر الصدفة تجمع يارا ولطيفة في "كان" الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.