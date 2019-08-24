بشرى توجه رسالة لأمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة بشرى عن حبها لصديقها الفنان أمير كرارة، موجهة له رسالة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت بشرى صورة تجمعها بأميرة كرار، معلقة: "اللي في الصورة ده مش بس أمير كرارة وباشا مصر، لا ده كمان عشرة عمر من بداياتنا في الوسط الفني من أيام مسلسل شباب أون لاين إخراج هالة خليل".

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وتابعت: "أجمل ما فيه انه ما اتغيرش مع الناس.. نفس خفة الدم نفس الطيبة والروح الحلوة المتواضعة مع الكل وفوق ده كله برج الميزان زي حالاتي.. دايما بتسعدني رؤياك يا أمير".

يُذكر أن أخر أعمال أميرة كرارة كان فيلم "كازابلانكا" وشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، إياد نصار، غادة عادل، محمود البزاوي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.