محمود حميدة رئيسًا شرفيًا للأقصر السينمائي وياسمين عبدالعزيز ضيفة دورته التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن الممثل محمود حميدة وافق على الاستمرار كرئيس شرفي في الدورة التاسعة، والمقرر انعقادها في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020، وذلك في اجتماع جمعه بالأخير وبمدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني.

كما أعلن فؤاد عن تكريم المخرج الكبير سمير سيف في الدورة التاسعة لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متنوعة تميزت بالجودة الفنية وشكلت الوجدان العربي والإفريقي، ويُعرض له فيلمه الأخير "أغسطنيوس ابن دموعها"، وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا .

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أن الدورة التاسعة سوف تشهد مسابقات جديدة بناءً على توصيات رئيس شرف المهرجان الممثل محمود حميدة، ليصل المهرجان إلى الأفارقة في جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل القارة السمراء، وأعلنت عن سعادتها بتكريم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي قدمت أفلامًا مبهجة أسعدت الجماهير، مضيفة "فالكوميديا نوع مهم من الأفلام السينمائية وياسمين فرضت نمطًا سينمائيًا إنسانيًا جديدًا حقق نجاحًا جماهيريًا وتجاريًا كبيرًا" .

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من جانبها أعربت ياسمين في بيان صادر عن إدارة المهرجان عن سعادتها بالتكريم، وشكرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية علي تكريمها في الدورة المُقبلة، مؤكدة علي أهمية المهرجان وتفرده في الاهتمام بالسينما الإفريقية، وأشارت أن سعادتها مضاعفة بهذا التكريم لأنه بمحافظة الأقصر، وهي إحدى محافظات صعيد مصر المتعطش للسينما والثقافة .

جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته التاسعة اسم الفنان الكبير فريد شوقي، بمناسبة مئويته كما أن الدورة مُهداة لروح الممثل الكبير ستيجيه كواياتي من مالي والممثلة والمغنية عقيلة راتب من مصر .

مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .