- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفل الفنان رامي عياش بالذكرى السنوية لزواجه من مصممة الأزياء داليدا عياش، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر رامي صورة لزوجته، وجعلها صورة حسابه الشخصي على الموقع، معلقًا بحديث نبوي شريف: "إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم" - عن رسول لله صلى الله عليه وسلّم".
وأضاف: "لا يقتصر الأمر على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي، بل تم اختراق حياتي كلها من قِبل هذه الملكة الجميلة.. عيد زواج سعيد".
يُذكر أن رامي عياش طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "سكاكر السكر"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمشاركة الفنانة فيفي عبده.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش عن زوجته: الملكة التي اخترقت حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.