نيقولا معوض يقع بحب درة في "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان اللبناني نيقولا معوض تصوير دوره في مسلسل "بلا دليل" للمخرجة منال الصيفي، ويجسد خلاله دور شخص يُدعى "تيمور"، تربطه علاقة رومانسية بـ"حبيبة" والتي تلعب دورها الفنانة درة.

وأعرب نيقولا عن سعادته بالتواجد في الدراما المصرية من جديد، بعد النجاح الذي حققه مسلسل "طلعت روحي" وشاركته بطولته الفنانة إنجي وجدان، لافتًا إلى أن "بلا دليل" مسلسل مشوّق قائم على أحداث مركبة، ومشيرًا لوجود تفاهم كبير بينه وبين فريق العمل.

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"بلا دليل" تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، جمال عبدالناصر، أحمد خالد صالح، أكرم الشرقاوي، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام وشيرين عرفة.

ويعتبر مسلسل بلا دليل دراما اجتماعية متشابكة يسيطر عليها طابع الغموض والإثارة، مكوّن من 45 حلقة ومن المقرر عرضه شهر أكتوبر المُقبل، المسلسل إنتاج سينرجي.

من ناحية أخرى انتهى نيقولا من تصوير مشاهده في الفيلم الأمريكي His Only Son في الولايات المتحدة، والذي يجسد من خلاله شخصية النبي إبراهيم.