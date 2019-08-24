من كواليس "مسرح مصر".. دارين حداد: المسرح واقع وعشق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة التونسية دارين حداد على حضور أحد عروض الموسم السابع والأخير لفريق مسرح مصر، والمُقامة على مسرح جراند حياة. ونشرت دارين صورة لها مع نجمة "مسرح مصر" الفنانة سارة درزاوي، وعلقت:" المسرح يعني جمهور يعني واقع يعني عشق". يُذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي أعلن لجمهور "مسرح مصر" أن الموسم السابع للعروض، والذي انطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، الأمر الذي أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.

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