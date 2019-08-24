تراند اليوم : خناقات وتطاول على الجمهور.. فشل حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي...

أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلاً غنائياً في بورتو غولف مارينا بالساحل الشمالي، مساء أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري ضعيف مقارنة بحفله السابق في القاهرة.

وأوقف رمضان الحفل مرتين بسبب سوء التنظيم، أولهما حينما حاول فرد من جمهوره تخطي الأمن، فاحتد عليه الفنان قائلاً: "أنت يعني الإور اللي فيهم، كدة مش هينفع"، حيث انتظر إخراج الأمن لهذا الشاب قبل أن يستكمل الغناء، أما المرة الثانية حينما لاحظ عدم تفاعل الجمهور مع أغنياته، فداعبهم بقوله: "مضايقين من الجاردات، طب أنا هخصملهم 10 أيام علشانكم، يلا نغني بقى".

وظهر الفنان الشاب بـ 6 إطلالات علي مدار الحفل، كما استجاب لتعليمات نقيب الموسيقيين هاني شاكر بعدم الظهور عارياً كما حدث في حفله السابق، حيث ارتدى قميصاً شفافاً هذه المرة، وغني عدداً من أبرز أغنياته، منها "انساي، السلطان، مافيا، فيرس، أقوى كارت في مصر"