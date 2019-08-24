تراند اليوم : هذا ما قامت به "شيري عادل" و"معز مسعود" بعد طلاقهما...

بعد تأكيدها لخبر انفصالها عنه، ألغت الممثلة المصرية شيري عادل متابعة زوجها السابق، الداعية معز مسعود على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما قام به الأخير أيضًا.



كما قام الثنائي بمسح جميع الصور التي تجمعهما سويًا ما عدا صورة واحدة وهما مع أبطال مسلسل "السهام المارقة" أثناء تصويره.

وكان الثنائي قد تزوجا بعد تعاونهما معًا في مسلسل "السهام المارقة"، حيث كان معز منتج العمل وشيري إحدى بطلاته نشأت بينهما قصة عاطفية توجت بالزواج سرًا بعد انتهاء موسم رمضان، وأشهرا زواجهما بعد عدة أسابيع.

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ومنذ ذلك الوقت ولم تفارقهما شائعات الانفصال. ونشرت "شيري" مؤخرًا خبرًا لموقع "في الفن" عن قصة انفصالها من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وجاء في التفاصيل، أن "الانفصال بين معز مسعود وشيري عادل وقع بالفعل خلال الفترة الماضية، بعد مرور عام على زواجهما، وأن العلاقة بين الثنائي حاليًا قائمة على الصداقة بين الطرفين".

وبيّنت شيري عادل عبر حسابها، أن "المقابلات بينها وبين معز مسعود مستمرة؛ لأن بينهما تعاونات فنية، وأنه من الطبيعي أن يلتقيا كمنتج وفنانة".

ومقطع الفيديو الذي شاركته عادل في 23 يوليو الماضي، وردت فيه على أن الإشاعات المتداولة حول انفصالها عن زوجها معز مسعود، جاءت بعد الانفصال بينهما.

وظهرت شيري برفقة مسعود، في المقطع؛ للتأكيد على أنهما تجمعهما علاقة إنسانية ومستمرة بعد الطلاق.