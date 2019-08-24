تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة رنا الأبيض

فُجعت الفنانة السورية رنا الأبيض بوفاة والدتها وطفة حسن، وكتبت الفنانة السورية عبر صفحتها على الفيسبوك ناعية والدتها "إنا لله وإنا إليه راجعون السلام لروحك ياحبيبة الروح .
ونشرت صورة لها في مرحلة الشباب وأخرى بعد تقدم السنّ إضافة إلى صورة لورقة النعي، وتفاعل عدد كبير من النجوم مع مصاب الفنانة رنا الأبيض وسارعوا إلى تقديم العزاء لها، متمنين لها الصبر والقوة منهم تولين البكري ومصطفى الخاني وإمارات رزق وشكران مرتجى والمخرج محمد زهير رجب وغادة بشور وتولاي هارون وغيرهم الكثير بحسب مجلة "ففوشيا".
من جانب آخر ظهرت الفنانة رنا الأبيض في الموسم الدرامي الفائت بمسلسل "عطر الشام4" بشخصية "مطيعة ومسلسل "كونتاك" الكوميدي وكذلك مسلسل "حركات بنات".