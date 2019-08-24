غدًا.. أولى أيام عرض "العذراء والموت" ضمن القومي للمسرح

يشارك صُناع العرض المسرحي "العذراء والموت"، ضمن فعاليات المهرجان القومي في دورته الـ12، وذلك يوم غدٍ الأحد وبعد غدٍ الاثنين 25، 26 أغسطس، علي مسرح زكي طليمات بالمعهد العالي للفنونالمسرحية، في تمام الساعة السابعة مساءً.
يشار إلي أن عرض "العذراء والموت" مأخوذ عن نص الكاتب التشيلى أرييل دورفمان، بطولة رنا خطاب، إيهاب محفوظ، محمد يوسف، ديكور محمود هاشم، تأليف موسيقى محمد صلاح، وإخراج سماء إبراهيم.
جدير بالذكر أن الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، تشهد مشاركة 72 عرضًا مسرحيًا، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان الراحل كرم مطاوع.
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