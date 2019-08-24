بعد وقف برنامجها.. ريهام سعيد تعتزل المجالين الإعلامي والفني

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد اعتزالها مجالي الإعلام والفن بشكل نهائي، بعد قرار وقف برنامجها "صبايا"، إثر تطاولها على البدينات ومرضى السمنة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

قالت ريهام، خلال مقطع فيديو لها: "مساء الخير بما أن الحملة الممنهجة المقامة من الصبح في كل 3 دقائق مواقع تنزل حاجات تقوم بيها الناس مش حقيقية.. مجرد ما أحد يقرأ إنني أهنت الناس البدينة، أو مرضى السمنة.. وأحنا

ناس نكسل نقرأ ومش مهم بقى الست دي مستقبلها ولا أولادها".

وتابعت: "أي شخص ساهم في وقفي اليوم، سواء من صحفيين، أو المواقع، أو ناس بتكذب لأن أنا مقولتش حاجة والله العظيم مقولتش حاجة.. وكل الناس التي تكتب كومنتات على المواقع واضح انها سامعة فقط ولا أحد رأى الحلقة".

واستكملت: "كل الحكاية إني قلت التخين شكله مش حلو، ومش

قادر يمشي على رجليه، وعايش ميت، وبأتكلم على الناس اللي فوق الـ200 و250 كيلو".

أضافت: "أنا بأعتذر لكل حد زعل مني من غير وجه حق.. أنا مش باعتذر عشان أرجع، أنا عمري ما هشتغل في الإعلام تاني ولا همثل تاني".

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وتابعت: "أنا أريد أن أعيش حياتي وأعيش لنفسي وأولادي، منذ أن عملت بالإعلام لمدة 16 عامًا وأنا مضغوطة، ولن أعود مرة أخرى".

يذكر أنه كانت شبكة تلفزيون الحياة قررت وقف برنامج "صبايا" ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما تم رصده من أوصاف وعبارات مهينة في الحلقة الأخيرة من البرنامج.

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