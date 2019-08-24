الليلة.. إيمي سمير غانم ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

تحل الفنانة إيمي سمير غانم، ضيفة على برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على قناة

النهار.

من المقرر أن تكشف إيمي خلال الحلقة أسرارًا وكواليس خاصة عن آخر أعمالها الدرامية، مسلسل "سوبر

ميرو"، كما تتحدث عن مسيرتها المهنية وبدايتها، وعن والدها النجم الكبير سمير غانم، وأختها الفنانة دنيا، ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، إضافة إلى زوجها النجم حسن الرداد، وغيرهم من نجوم الدراما والسينما المصرية.