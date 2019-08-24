تقيم إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 3، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، صباح الاثنين المقبل، وذلك للإعلان عن تفاصيل المهرجان الذى يقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل،تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.
ويذكر أنه تهدف الدورة الثالثة من المهرجان إلى جمع صناع السينما في المنطقةبنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 3 من مهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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